Прокуратура на Кубани выявила жителей, которые в соцсетях отрицали преступления нацистов

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Щербиновского района на Кубани выявила в социальных сетях группы с участием жителей региона, которые пропагандируют отрицание преступлений нацизма, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуальных решений, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"У участника указанной группы возник преступный умысел, направленный на одобрение преступлений и распространение заведомо ложных сведений об отрицании фактов массового геноцида евреев в Освенциме в годы Второй мировой войны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и интернета публично, с целью реабилитации нацизма", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Материалы проверки прокуратура района направила в следственный орган с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников <...>, совершенные публично")", - добавили в прокуратуре края.