Житель Москвы получил 18 лет колонии за изнасилование детей и изготовление детского порно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Святослава Чекурова, обвиняемого в надругательстве над детьми и выманивании у них откровенных фото через интернет с помощью шантажа. Об этом сообщила глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Чекурова приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), семи эпизодов по ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и девяти эпизодов по пунктам "в", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказала Иванова.

С 2015 по 2019 год Чекуров знакомился в соцсетях с детьми 10-16 лет, представляясь их сверстником. Он переписывался с ними на интимные темы и, шантажируя их, заставлял присылать откровенные фото и видео. Подсудимый признал свою вину.