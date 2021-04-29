СК взял на контроль дело о совращении отцом своей дочери в Костромской области

ТАСС, 29 апреля. Председатель Следственного комитата России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в Костромской области в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери. На данный момент он заключен под стражу, проводится ряд судебных экспертиз, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В четверг на одном из федеральных телеканалов обсуждался ход расследования уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления против дочери в Костромской области, участники программы высказывали свои версии о произошедших событиях. В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу и поручил тщательным образом проверить все озвученные в эфире доводы, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. В рамках уголовного дела исследован ряд доказательств, которые позволили следствию сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению данного преступления", - говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

По данным пресс-службы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). "В настоящее время проводится ряд судебных экспертиз и иные следственные и процессуальные действия с целью получения дополнительных доказательств совершения преступления в отношении ребенка", - отметили в пресс-службе.