Последствия короткого замыкания в павильоне на ВДНХ ликвидировали

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной эвакуации павильона "Потребительская кооперация" на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В ходе разведки было установлено, что признаков возгорания нет. Произошло короткое замыкание без горения. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее о небольшом возгорании в павильоне на ВДНХ сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его данным, было эвакуировано 20 человек. В павильоне 60 "Потребительская кооперация" расположено кафе и банкетный зал.