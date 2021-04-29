Расследование дела американца Спектора о взятке завершили

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следствие по делу гражданина США Джина Мирона Спектора, обвиняемого в России в посредничестве во взятке, завершено. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы, куда поступили материалы его дела для рассмотрения.

"Следствие по делу Спектора, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере"), завершилось, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы дела поступили в суд", - сообщил собеседник агентства. В суде отметили, что дата первого заседания пока не назначена.

По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева. Джин Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал обоих.

Кроме того, другими обвиняемыми по делу являются советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший в 2014-2017 годах должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.