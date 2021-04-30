В России действует 15 лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ 15 лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29.04.2021 в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 2 948 га. На 00:00 мск 30.04.2021 на территории Российской Федерации действовало 15 лесных пожаров на площади 2 277 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксированы в Тюменской области, где действует восемь пожаров на площади 1 949 га. В Бурятии тушат два пожара на площади 67 га, в Приамурье действует пожар на землях лесного фонда на площади 6 га, а также пожар на землях иных категорий на площади 220 га в Бурейском районе. Также пожары зафиксированы в Курганской области, Республике Тыва и Свердловской области. На тушении задействованы 853 человека, 219 единиц техники, три воздушных судна, еще 20 воздушных судов задействованы на мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт в 75 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует 40 субъектах РФ, режим ЧС введен в муниципальном округе Тюменской области.