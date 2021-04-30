В Приморье возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины и двух детей

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и двух его пятилетних детей. Как сообщает в пятницу пресс-служба управления, в совершении преступления подозревается супруга погибшего.

"29 апреля 2021 года в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего")", - сообщает ведомство.

Был организован розыск супруги потерпевшего, она же является матерью малолетних детей. Полиция установила ее местонахождение, подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую.