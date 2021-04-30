Газопровод в селе Серменево в Башкирии загорелся после разгерметизации

ТАСС, 30 апреля. Разгерметизация газового трубопровода с последующим горением произошла в селе Серменево Белорецкого района Республики Башкортостан, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"30 апреля 2021 года в 05:04 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о разгерметизации с последующим горением газового трубопровода в Серменево Белорецкого района", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что прибывшие пожарные охлаждают зону горения. На месте работают 38 человек и 15 единиц техники.