В Иркутской области произошел пожар на мебельной фабрике

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара кровли на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском в Иркутской области выросла до 3 тыс. кв. м. Есть угроза дальнейшего распространения огня, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Площадь увеличилась до 3 тыс. кв. м, есть угроза дальнейшего распространения. Резервная техника отправлена туда из Ангарска и Иркутска", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 72 человека, еще пять человек спасены звеном газодымозащитной службы. На месте работают 36 человек личного состава, 8 автоцистерн, 3 автолестницы.

Ранее журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали, что кровля здания горит на площади 1 500 кв. м.

"12:52 (07:52 мск) Усолье-Сибирское, ул. Молотовая 123а. Пожар в административном здании, горение кровли. Ранг №2. Площадь - 1 500 кв. м. 72 человека эвакуировались, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС очевидцы, на месте пожара наблюдается густой черный дым. По информации в социальных сетях, горит здание фабрики "Ивушка".