В Петербурге задержали четырех пособников телефонных мошенников из Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге четырех мужчин, которых считают пособниками телефонных мошенников из Украины, обманывающих пенсионеров и выманивающих у них деньги. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 54 лет. По оперативной информации, сам кол-центр и головной офис располагались на территории Украины. Именно туда потом и перечислялись денежные средства", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мошенники звонили пожилым людям из так называемого кол-центра и представлялись или родственником, который попал в ДТП, или сотрудником правоохранительных органов, и рассказывали, что пострадавшим в аварии нужно срочно компенсировать вред. После этого домой к обманутому приходил курьер и забирал деньги.

В полиции считают, что задержанные в Петербурге выполняли функции курьеров и координаторов, которые собирали деньги с жертв мошенничества и накапливали их у себя для перечисления в основной офис.

"На данный момент установлены пять человек, пострадавших от действий указанных граждан. Это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил почти 5 млн рублей. Полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также других участников данной схемы", - отметили в ведомстве.