В Забайкалье возбудили дело о халатности при строительстве 90 квартир для детей-сирот

ЧИТА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного инженера Службы единого заказчика Забайкальского края, которого подозревают в халатности при строительстве 90 квартир для детей-сирот в 2019 году. По данным следствия, ущерб федеральному бюджету составил 3,94 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Служба единого заказчика заключила договор с ООО "Мир", в соответствии с техническим заданием общая площадь всех помещений должна была составить не менее 2 970 кв. м. Общество с ограниченной ответственностью построило 90 квартир, при этом в нарушение условий контракта общая площадь сданных помещений составила меньше на 79 кв. м. Главный инженер вследствие небрежного отношения к служебным обязанностям не предпринял мер к уменьшению суммы выплат по контракту, а подписал все необходимые документы, вследствие чего была допущена необоснованная выплата денежных средств на сумму 3 млн 943 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Расследованием занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Как уточнили в пресс-службе, всего в 2019 году Забайкальскому краю была предоставлена федеральная субсидия 354 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот.