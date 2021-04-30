Начальника отдела МВД Башкирии обвиняют в злоупотреблении полномочиями

УФА, 30 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении начальника отдела Главного следственного управления МВД по Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу..

"На основании поддельных документов, предоставленных адвокатом, полицейский [начальник отдела] отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста. В результате автомобили были реализованы третьим лицам, а потерпевшие лишились возможности на возмещение ущерба. По данному факту прокуратура республики организовала доследственную проверку, по результатам которой в отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Речь идет об автосалоне "КамаАвтоТорг", сотрудники которого путем мошенничества причинили ущерб почти 290 гражданам на общую сумму около 40 млн рублей. Расследовавшим дело следователем на 42 автомобиля был наложен арест, который обвиняемый снял, вступив в сговор с адвокатом владельцев автосалона.

Также прокуратура проверила расходы полицейского и его семьи. "Выявлено, что руководитель отдела и его супруга в 2016 и 2018 годах на неустановленные доходы приобрели коттедж площадью 320,9 кв. м и земельный участок в с. Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса, общей стоимостью более 18 млн рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников. Однако они также не обладали такими финансовыми возможностями", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура потребовала обратить жилой дом с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскать с обвиняемого стоимость проданных автомобилей и квартиры. Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД Башкирии, в отношении полицейского проведена служебная проверка, материалы которой переданы в СК.

В новость внесена правка (11:32 мск) - передается с уточнением источника информации, верно - пресс-служба прокуратуры республики.