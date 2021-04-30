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Прокуратура Камчатки проверяет информацию о массовой гибели оленей

Информация о массовой гибели животных ранее появилась в социальных сетях

ТАСС, 30 апреля. Прокуратура проводит проверку информации о массовой гибели оленей в Тигильском районе на северо-западном побережье Камчатки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Информация о массовой гибели северных оленей на Камчатке распространилась в социальных сетях. Была опубликована видеозапись, в которой сообщалось о 300 погибших животных вблизи села Усть-Хайрюзово.

"По поручению краевой прокуратуры прокуратура Тигильского района проводит проверку информации СМИ о массовой гибели оленей в районе с. Усть-Хайрюзово Тигильского района. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к проверке привлечены специалисты различных ведомств. В Тигильском районе проживает 6,4 тыс. человек. Менее половины местных жителей - коряки и ительмены, которые занимаются в том числе разведением оленей.

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