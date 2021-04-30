В Калининградской области задержали двух мужчин за кражу частей водонапорной башни

КАЛИНИНГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. В Калининградской области полицейские раскрыли кражу неэксплуатируемой водонапорной башни, в отношении двух задержанных мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Багратионовский" получили информацию о хищении элементов неэксплуатируемой водонапорной башни в районе поселка Чехово. Полицейские выяснили, что кражу совершили 20-летний житель Багратионовского района и 28-летний житель соседнего Правдинского района. Они распиливали металлическую конструкцию башни на куски, на конной телеге и тракторе отвозили их в лес, где оборудовали схрон. Затем сбывали похищенное в пункты приема металлолома.

"Следователи межмуниципального отдела МВД возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в крупном размере"). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание шесть лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, ущерб от противоправных действий задержанных похитителей имущества превышает 500 тыс. рублей, отметили в ведомстве.