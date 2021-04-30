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СК установил личность рабочего, погибшего при ЧП на комбинате под Мурманском

По данным ведомства, мужчина 1972 года рождения работал горным мастером

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи установили личность рабочего, который погиб при обрушении горной породы на ГОК "Олений ручей" под Мурманском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

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"Личность погибшего установлена - горный мастер, 1972 года рождения" - сообщили в ведомстве. Имя погибшего не раскрывается.

По официальной информации "Северо-западной фосфорной компании" (СЗФК), в 06:55 на промплощадке горно-обогатительного комбината "Олений ручей" с работником подрядной организации произошел несчастный случай со смертельным исходом. Что за организация и какие работы она проводила для СЗФК, не раскрывается.

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