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Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

В Израиле 2 мая объявили днем траура в связи с инцидентом на горе Мерон

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "одним из самых тяжелых бедствий"
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что воскресенье, 2 мая, будет объявлено в еврейском государстве днем национального траура в связи с трагическим инцидентом на горе Мерон, в результате которого в ночь на пятницу погибли 44 человека.

"В воскресенье мы проведем национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжелых бедствий, постигших Государство Израиль", - написал премьер в Twitter.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
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