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В Подмосковье выявили склад с контрафактными сигаретами

Полицейские обнаружили 2,5 млн пачек на общую сумму 96 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в Наро-Фоминске склад с контрафактными табачными изделиями на сумму более 96 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в селе Петровское обнаружен склад с более чем 2,5 млн пачек табачной продукции, немаркированных специальными акцизными марками, на общую сумму более 96 млн рублей", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ). "В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавила Петрова.

Полицейские изъяли всю обнаруженную табачную продукцию, ее передали на ответственное хранение. Образцы направлены на исследование для определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

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