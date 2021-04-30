В Твери ребенок упал с эскалатора в торговом центре

ТАСС, 30 апреля. Следователи начали проверку после публикации в СМИ видеоролика о падении подростка с эскалатора в одном из торговых центров Твери, в результате чего у него диагностировали перелом ноги. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"По факту травмирования подростка в результате падения с эскалатора в торговом центре города Твери следователем проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что проверка инициирована после появлений публикации в ряде СМИ.

Из опубликованного видео следует, что подросток перевесился через поручень эскалатора, не удержался и упал на продуктовый стеллаж магазина. "В результате падения мальчиком был получен перелом ноги", - отметили в пресс-службе.