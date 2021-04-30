Суд продлил психиатрическое лечение подростку, готовившему нападение на школу в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Калачевский районный суд Волгоградской области в пятницу продлил до 11 июня сроки лечения в психиатрической больнице волгоградского подростка, планировавшего нападение на школу и обвиняемого в незаконном изготовлении взрывных устройств. Об этом журналистам сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"В суд поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания несовершеннолетнего в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь, до 11 июня 2021 года. Сегодня в рамках выездного судебного заседания суд, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, ходатайство следователя удовлетворил", - сказала Вальковская, уточнив, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Ранее сообщалось, что по решению суда подросток направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учетом срока предварительного следствия до 11 мая.

Ранее со ссылкой на УФСИН России по Волгоградской области сообщалось, что подросток находится в одиночной камере СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области по медицинским показаниям. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. По данным СК, у 14-летнего школьника обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Также ранее сообщалось, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни. Психологи считают, что в жизни подростка, возможно, были травмирующие жизненные обстоятельства, когда он задумал совершить нападение на школу.