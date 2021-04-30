Уголовное дело возбудили в отношении жителя Петербурга после избиения врача в поликлинике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга избил врача в поликлинике в Невском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи считают, что обвиняемый в поликлинике в Невском районе Петербурга сначала спровоцировал скандал с врачом, а затем избил его, причинив травму головы. Причину конфликта в СК не уточнили.

Как сообщил ТАСС источник, инцидент произошел в поликлинике номер 33 из-за того, что мужчине показалось, врач плохо осмотрел его ребенка. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.