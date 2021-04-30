{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На БКЛ московского метро нет движения поездов из-за человека на путях

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нет движения поездов от станций "Мневники" и "Деловой центр" до "Савеловской"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Нет движения поездов на участках Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Мневники" до "Савеловской", а также "Деловой центр" - "Савеловская". Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"С 14:38 на Большой кольцевой линии нет движения поездов от "Мневники" до "Савеловской" и от "Делового центра" до "Савеловской", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 14:29 дежурному поступило сообщение о человеке под составом на станции "Хорошевская" БКЛ, в 14:33 было снято напряжение для его извлечения из-под поезда.

Теги
Россия
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Число погибших киргизских граждан в столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 31
Еще 154 получили ранения, добавили в пресс-службе Минздрава Киргизии
Читать полностью