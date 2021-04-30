Защита экс-вице-губернатора Петербурга просит назначить наказание не больше срока в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, который является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и взятке, просит у суда не назначать бывшему чиновнику наказание больше, чем он провел в СИЗО с конца 2016 года по настоящее время. Об этом сообщил журналистам адвокат Оганесяна Дмитрий Попов.

"[Наказание] В пределах срока содержания под стражей", - сказал Попов. От других комментариев Попов отказался.

Приговор бывшему вице-губернатору и еще восьми фигурантам дела огласят 19 мая, передает корреспондент ТАСС из зала Куйбышевского районного суда города, где завершились прения сторон.

"Решение судом будет принято и оглашено 19 мая", - сказала судья.

Оганесян в своем последнем слове попросил суд обратить внимание на характеристики своей личности, которые есть в материалах уголовного дела.

18 ноября 2016 года Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство СК об избрании бывшему вице-губернатору Оганесяну меры пресечения в виде заключения под стражу, с тех пор он содержится в СИЗО, мера пресечения неоднократно продлевалась. Обвинение в четверг потребовало приговорить Оганесяна к 16 годам колонии.

Оганесяна, который занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2013-2015 годах, следователи считают причастным к крупному мошенничеству, а также получении взятки на сумму около 22 млн рублей. Эпизоды взяточничества и хищения, по версии следствия, связаны со строительством стадиона на Крестовском острове, где в 2018 году прошли матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021 году планируют провести игры чемпионата Европы - 2020.

Вместе с Оганесяном по делу проходят бывший бывший замглавы комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и еще семь фигурантов. В четверг на прениях сторон в суде обвинение попросило у суда приговорить Янчика к 14 годам колонии. Также обвинение потребовало назначить ему и Оганесяну штрафы по 60 млн рублей. Остальным фигурантам просили назначить сроки от четырех до 10 лет лишения свободы.