Полицейский в Британии получил четыре года тюрьмы за членство в неонацистской группировке

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший сотрудник лондонской полиции Бенджамин Ханнэм приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за принадлежность к запрещенной в стране неонацистской организации "Национальное действие". Об этом говорится в обнародованном в пятницу постановлении Олд-Бейли - центрального уголовного суда Лондона.

22-летний Ханнэм работал на протяжении почти двух лет в полиции в качестве инспектора, наблюдающего за условно осужденными лицами. Его признали виновным в предоставлении ложной информации при устройстве на работу в правоохранительные органы, а также в хранении литературы экстремистского содержания, в частности манифеста норвежского террориста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

Обвинения в отношении Ханнэма были выдвинуты после того, как полиция в результате утечки обнаружила его данные в базе участников экстремистского интернет-форума, где он зарегистрировался в 2016 году. Как отметил телеканал Sky News, он стал первым полицейским в Великобритании, получившим тюремный срок за связь с неонацистской группировкой.

Организация "Национальное действие", основанная в 2013 году, была запрещена в Великобритании тремя годами позже в рамках закона о противодействии терроризму. Эта группировка стала первой с момента окончания Второй мировой войны организацией ультраправого толка, деятельность которой попала под запрет на территории Соединенного Королевства. Согласно газете The Times, в ней состояло порядка 100 человек.