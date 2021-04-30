Суд отпустил из СИЗО главу администрации Кировского района Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга выпустил из СИЗО главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, который был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 600 млн рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе города, Кольцов заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

"Суд ходатайство [следствия] удовлетворил, избрав Кольцову меру в виде запрета определенных действий. Кольцову запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия, разглашать данные предварительного расследования, общаться с рядом лиц и их родственниками, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, препятствовать производству по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Кольцова задержали в начале марта, суд заключил его в СИЗО. Его обвиняют по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Следователи считают, что он злоупотребил своими должностными полномочиями, что привело к образованию задолженности в "Водоканале Кировского района", предприятие в итоге попало под процедуру банкротства. На сайте администрации района Кольцов до сих пор указан как действующий глава администрации.

В прошлом году после обысков на предприятии была также задержана его директор Марина Сойтонен. Следователи считали, что она заключала экономически необоснованные договоры, из-за чего у предприятия образовался долг на сумму более 600 млн рублей, что стало причиной его банкротства.