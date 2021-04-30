Бывшего замруководителя ГТРК "Мурман" отправили под домашний арест

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Бывшего заместителя руководителя ГТРК "Мурман" отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу сообщает Октябрьский районный суд Мурманска.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя руководителя ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" - Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Мурман". Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

Расследование ведет УФСБ России по Мурманской области. По версии следствия, обвиняемая использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы.

"Ее действия, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства", - говорится в сообщении.

ГТРК "Мурман" - филиал ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", осуществляет местное теле- и радиовещание в Мурманской области.