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Суд арестовал начальника отдела МВД Башкирии по делу о злоупотреблении полномочиями

Он будет находиться под стражей до 21 июня

ТАСС, 30 апреля. Суд избрал меру пресечения в отношении начальника отдела следственной части Главного следственного управления МВД по Башкирии в виде содержания под стражей до 21 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2021 года", - отмечается в сообщении.

Начальнику отдела Главного следственного управления МВД Башкирии предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый расследовал уголовное дело о мошенничестве при продаже автомобилей сотрудниками компании "Драйвавто". В результате ущерб 248 гражданам составил более 35 млн рублей, на 42 автомобиля был наложен арест.

"Обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, представившей документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автомобили, отменил наложенный на них арест и выдал ему ранее изъятые паспорта транспортных средств", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем 27 автомобилей на сумму более 19 млн рублей были проданы. Это привело к нарушению прав потерпевших по уголовному делу в связи с утратой имущества, за счет которого должен был быть возмещен причиненный ущерб.

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