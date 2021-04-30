Суд на Украине отпустил под домашний арест ключевого подозреваемого по делу Шеремета

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - бывшего участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, который находился под стражей более года.

"Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщила в пятницу в ходе заседания председательствующая по делу судья Оксана Голуб.

Суд также обязал Антоненко носить электронный браслет.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист - погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.

Киевский суд 14 декабря 2019 года взял под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который впоследствии заменили на выполнение личных обязательств. В августе 2020 года Кузьменко тоже отпустили из-под стражи под домашний арест.