Следствие попросило запретить определенные действия для адвоката Павлова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователь, который ведет дело адвоката Ивана Павлова, защищающего интересы Ивана Сафронова, считает, что юрист может угрожать свидетелям, если не избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сказано в постановлении о привлечении адвоката в качестве обвиняемого, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Учитывая данные о личности Павлова, есть достаточные основания полагать, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным образом препятствовать производству следственных действий", - сказано в документе. Там также отмечается, что материалы дела содержат тайну следствия, а потому процесс по избранию юристу меры пресечения надо провести в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось, что обыски и допрос адвоката Ивана Павлова связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Как пояснял Павлов, слова которого приводят в "Команде 29", ему "вменяются два обстоятельства: <...>.. что передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и <...> рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель".

В пятницу утром Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.