Суд приговорил третьего свидетеля по делу Ефремова к исправительным работам

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил обвиняемого в даче ложных показаний Андрея Гаева по делу актёра Михаила Ефремова к одному году и шести месяцам исправительных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Гаева Андрея Александровича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы подсудимого", - сказали в суде.

Защита просила суд признать Гаева невиновным в инкриминируемом деянии и будет обжаловать приговор.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания - Андрея Гаева, Александра Кобеца и Тевана Бадасяна. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу 1 год и 10 месяцев исправительных работ по делу о лжесвидетельстве.