В ДТП на Ставрополье попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда попали в аварию с автобусом в Ставропольском крае, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В автобусе на соревнования ехали юные воспитанники СШОР № 2 города Волгограда, баскетбольная команда. Принято решение оказать содействие в доставке родственников пострадавших и погибших на место трагедии", - сказали в пресс-службе.

По поручению губернатора области Андрея Бочарова на место происшествия выехала рабочая группа во главе с замгубернатора Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Бочаров провел телефонный разговор с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, стороны будут координировать работу по всем направлениям, добавили в пресс-службе.