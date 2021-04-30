В Белгородской области возбудили дела из-за мошенничества на соцобъектах

ТАСС, 30 апреля. Следователи возбудили уголовные дела по фактам невыполнения строительных работ на соцобъектах в Белгородской области с ущербом на 133 млн рублей, а также мошенничества, выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом говорится в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"По материалам прокурора Белгорода СУ СК России по области возбуждены и расследуются два уголовных дела по ст. 159, 285 УК РФ по факту оплаты заказчиком - ОГБУ "УКС" - стоимости невыполненных работ по поставке, сборке и установке воздухоопорного сооружения для укрытия футбольного поля для объекта "Строительство крытого футбольного манежа" (ущерб 133 млн рублей)", - поясняется в сообщении.

В ведомстве дополнили, что ранее были возбуждены два уголовных дела ("Мошенничество, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") при строительстве школы в микрорайоне "Таврово-10".