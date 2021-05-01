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Пандемия COVID-19

В Индии в результате пожара в больнице умерли 12 пациентов с коронавирусом

Причины случившегося выясняются

ТАСС, 1 мая. По меньшей мере 12 пациентов погибли в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии. Об этом в субботу сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

"Как минимум 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения", - сообщил представитель местной полиции. Он выразил опасения, что количество жертв может возрасти.

Пожар был ликвидирован в течение часа, около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными. Причины случившегося выясняются.

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ИндияПандемия COVID-19
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