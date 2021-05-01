Повторные подземные толчки на северо-востоке Японии могут продолжаться неделю

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Повторные подземные толчки после сильного землетрясения на северо-востоке Японии, которое произошло в субботу, могут продолжаться неделю. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио глава отдела мониторинга землетрясений и цунами национального метеорологического управления Японии Синъя Цукада.

"В регионах, где были сильные толчки, есть опасность схода оползней. Необходимо следить за сейсмической активностью и осадками. Подземные толчки силой 5 и более (по японской семибалльной шкале - прим. ТАСС) могут продолжаться в течение недели", - сказал он.

Метеорологическое управление также уточнило магнитуду землетрясения, которое произошло в субботу у префектуры Мияги. Она составила 6,8, а не 6,6, как сообщалось ранее. Также, по уточненной информации, очаг залегал на глубине 50 км, а не 60 км под океанским дном.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Нештатных ситуаций на расположенных в регионе АЭС, включая аварийную "Фукусима-1", не возникло. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.