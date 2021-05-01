Уголовное дело возбудили после аварии с автобусом в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 1 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Расследованием уголовного дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. На месте ДТП работает усиленная следственно-оперативная группа.

В пятницу вечером во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювет. ЧП произошло в 140 км от села Лидоги Нанайского района. Три человека погибли. Как сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства, число пострадавших возросло с 10 до 15, трое из них госпитализированы.