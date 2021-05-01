В Новосибирской области арестовали мужчину, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам

НОВОСИБИРСК, 1 мая. /ТАСС/. Жителя Новосибирской области, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности, заключили под стражу до 22 июня 2021 года. Об этом ТАСС сообщила в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На один месяц и 22 суток - до 22 июня", - сказала Кулешова.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам") и ч 2. ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет").

По версии следствия, в марте 2021 года 42-летний житель Искитима разместил в интернете в открытом доступе текстовые сообщения, в которых призывал людей к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, к изготовлению предметов, используемых в качестве оружия, а также к изготовлению и применению взрывчатых веществ. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.