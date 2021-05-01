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В Москве задержали полицейского за незаконное хранение оружия

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его также уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудника московской полиции задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан участковый уполномоченный ОМВД России по району Восточное Измайлово, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия", - сообщили в главке.

В связи с инцидентом следственными органами возбуждено уголовное дело. Старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, установленное законом. Несколько его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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