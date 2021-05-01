В Бурятии 14 человек пойдут под суд по делу об организации проституции и азартных игр

ТАСС, 1 мая. Суд в Бурятии получил на рассмотрение уголовное дело в отношении 14 членов организованной преступной группировки, которых обвиняют в организации проституции, проведении азартных игр, вымогательстве и других преступлениях. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет на территории республики совершали преступления различной категории тяжести, специализируясь на рэкете, организации занятием проституцией и проведении незаконных азартных игр. Их преступное сообщество отличалось четкой иерархией, сплоченностью, конспирацией, стабильностью состава. В него входили подразделения определенной преступной направленности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ОПГ было поделено на подразделения, три из которых вовлекали женщин в занятие проституцией, занимались организацией и контролем их работы. Четвертое подразделение вымогало деньги у конкурентов, в задачи пятого сообщества входила незаконная организация и проведение азартных игр в Улан-Удэ.

При обыске в квартире у одного из членов сообщества в многоквартирном жилом доме найдены и изъяты тротиловые шашки и детонаторы к ним. "Следствием совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии установлен источник поставок взрывчатых веществ и изобличены лица, совершившие их хищение с воинского склада", - добавили в следственном управлении.