В Ленобласти задержали наркоторговца с 3 кг амфетамина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в городе Гатчина Ленинградской области торговца наркотиками с 3 кг запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, при осмотре которого обнаружили 4,93 гр амфетамина, было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен сбытчик психотропного вещества, им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. В ходе обыска по месту проживания, в доме №15 на улице Ропшинской города Гатчина, обнаружено и изъято психотропное вещество амфетамин общей массой около 3 кг", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.