Дела об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей возбудили в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. Несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено в Новгородской области. Об этом в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, собственники предприятия, занимающегося производством химических органических веществ на территории Окуловского района Новгородской области, совершили мошеннические действия, связанные с уклонением от уплаты налогов. Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчетную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены следователем управления СК по региону на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональных УМВД России и УФСБ России.

По ходатайству следователя Новгородским районным судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго подозреваемого вопрос о мере пресечения рассмотрят в ближайшее время.