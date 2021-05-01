В Японии три человека пострадали в результате сильного землетрясения

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали на северо-востоке Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло утром в субботу. Об этом сообщил телеканал NHK.

Двое пострадавших - жители префектуры Мияги, у берегов которой находился эпицентр подземных толчков. Также травмы получил житель префектуры Фукусима.

Из-за землетрясения практически на весь день была приостановлена работа целлюлозно-бумажного завода в городе Исиномаки. К вечеру она была восстановлена после проверки оборудования.

Нештатных ситуаций на расположенных в регионе АЭС, включая аварийную "Фукусима-1", не возникло. Сильные колебания ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу. Метеорологи предупреждают, что в течение недели в регионе могут произойти повторные сильные толчки.