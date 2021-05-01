В Севастополе осудили бывшего гендиректора компании за хищение 2 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя признал бывшего гендиректора акционерного общества виновным в хищении выделенных из регионального бюджета на строительство городских очистных сооружений 2 млрд рублей и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

"Бывший гендиректор АО НПП П. признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения"). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года между правительством Севастополя и Министерством экономического развития РФ было заключено соглашение о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета бюджету города на проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные". Постановлением правительства Севастополя главным распорядителем выделенных бюджетных средств стал департамент городского хозяйства, а функции заказчика-застройщика возложили на управление по эксплуатации объектов городского хозяйства (ГКУ "УЭОГХ").

Власти Севастополя выделили на объект почти 7 млрд рублей, объявив электронный аукцион. Его условия предусматривали до начала выполнения работ перечисление подрядчику аванса в размере 30% от его стоимости. Как установлено в суде, у бывшего гендиректора компании возник умысел по хищению более 2 млрд рублей - аванса в размере 30% от стоимости госконтракта, который он реализовал, уточнили в пресс-службе.

"Осужденный свою вину в совершении преступления не признал, утверждал об отсутствии умысла на хищение указанных денежных средств. Однако вина П. в совершении указанного преступления подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств", - отметили в пресс-службе суда, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

В октябре прошлого года Генпрокуратура РФ сообщала о том, что бывший руководитель госучреждения Севастополя, заключивший контракт на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные", при строительстве которых пропали 2 млрд рублей, осужден на семь лет. По данным ведомства, он заключил контракт с генеральным директором АО НПП "Биотехпрогресс".