Во Франции семь жандармов пострадали при разгоне нелегальной вечеринки

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Нелегальная вечеринка с участием нескольких сотен человек на северо-западе Франции обернулась столкновениями с силами жандармерии, которые прибыли, чтобы пресечь это мероприятие. Как сообщает в субботу пресс-служба Национальной жандармерии, в ходе разгона вечеринки пострадали семь правоохранителей.

"150 жандармов участвовали в разгоне нелегальной рейв-вечеринки в коммуне О-Корле [департамент Кот-д'Армор, Бретань], - говорится в сообщении ведомства. - Семь жандармов пострадали в ходе операции, конфискованы три музыкальные системы. Оформлено 330 протоколов в связи с нарушениями, шесть из них были связаны с распространением наркотиков".

Региональное издание Ouest-France уточняет, что вечеринка началась еще в пятницу вечером, в ней участвовало более 500 человек. При этом все население коммуны, куда съехались участники со всей Бретани, составляет порядка 600 человек. Примечательно, что в префектуре знали о готовящейся вечеринке, однако ее участники все равно смогли собраться в поле рядом с коммуной, обойдя блок-посты.

Первые отряды правоохранителей прибыли к месту проведения мероприятия после 01:00 (02:00 мск), однако были встречены градом камней и бутылок, в результате среди пострадавших оказался даже полковник жандармерии, который получил травму надбровной дуги. Основная часть операции завершилась ближе к 05:00 (06:00 мск) конфискацией музыкального оборудования и штрафами для большинства участников вечеринки, которых удалось задержать.