Семь частных домов загорелись в Кургане

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Семь домов и дворовых построек загорелись в Кургане, площадь пожара составляет 1,7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что горят пять домов на площади 400 кв. м.

"Наблюдалось интенсивное горение семи жилых домов и дворовых построек на площади 1 700 кв. м. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что к тушению привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.

Информация о пожаре в Кургане на улице О. Кошевого, дом 23, поступила в 12:40 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, пожару присвоен повышенный ранг сложности. По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра на территории региона достигают 19 м/с.