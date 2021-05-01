В Воронеже произошел ландшафтный пожар

ВОРОНЕЖ, 1 мая. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади около 400 кв. м зафиксировано в Левобережном районе Воронежа возле городской больницы № 8, сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"В районе больницы № 8 [в Воронеже] горит сухая трава, вызов поступил в 14:30 мск, площадь - примерно 400 кв. м", - сообщил Хренов.

По его данным, огонь не угрожает жилым зданиям и инфраструктуре, к борьбе с ландшафтным пожаром привлекли два пожарных отделения.