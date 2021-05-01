Пожар в жилых домах и дворовых постройках в Курганской области локализовали

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в семи жилых домах и дворовых постройках в Курганской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В 15:50 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице О. Кошевого в Кургане поступила в 12:40 мск. Первоначально огнем было охвачено пять домов на площади 400 кв. м, позже количество горящих домов и дворовых построек выросло до семи, площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Пострадавших нет.