{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в жилых домах и дворовых постройках в Курганской области локализовали

Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в семи жилых домах и дворовых постройках в Курганской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В 15:50 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице О. Кошевого в Кургане поступила в 12:40 мск. Первоначально огнем было охвачено пять домов на площади 400 кв. м, позже количество горящих домов и дворовых построек выросло до семи, площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м.

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Пострадавших нет.

Теги
РоссияКурганская область
Во Франции проходят первомайские демонстрации
По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. человек
Читать полностью