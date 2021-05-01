Адвокатская палата Петербурга направила главам СК, ФСБ и ГП заявление в защиту Павлова

В заявлении, с которым ознакомился ТАСС, отмечается позиция Конституционного суда РФ, о том, что производство санкционированного судом обыска у адвоката должно исключать необоснованное изъятие или копирование находящихся в обыскиваемых помещениях материалов, содержащих адвокатскую тайну, по всем делам, находящимся в производстве адвоката. Вопреки положениям УПК РФ и позиции Конституционного суда, отмечается в тексте, в ходе обысков в номере отеля, квартире, загородном доме и офисе Павлова были изъяты документы, содержащие позицию защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

"Адвокатское сообщество не может смириться с откровенно противозаконной практикой следственных властей по принудительному изъятию из обладания адвокатов конфиденциальной информации, обеспечивающей реализацию защитительной функции по уголовным делам", - отмечается в заявлении. Адвокатская палата уверена, что ее позиция будет поддержана всеми адвокатами России. Они в свою очередь окажут Павлову максимальную помощь по обжалованию незаконных процессуальных решений. Федеральная палата адвокатов России ранее также выразила готовность помочь Павлову, если он обратится к ним.

Кроме того, в поддержку Павлова московским адвокатом Анной Ставицкой на платформе change.org была создана и адресована Следственному комитету, ФСБ и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву петиция с требованием освободить адвоката. На момент публикации текста ее подписали более 4 тыс. человек. Среди подписантов также много адвокатов, например Илья Новиков, Александр Редькин, адвокаты интернет-издания "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов, Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков, Сергей Тельнов, Анна Полозова, президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики Дмитрий Талантов.

Дело Павлова

Павлов был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

Басманный суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам к следователю и в суд, а также установил ему следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом. Защита Павлова намерена обжаловать это решение.

Палов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, он является адвокатом бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной за шпионаж, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, умершего после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.