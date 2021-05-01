В Кабардино-Балкарии при прыжке с канатом со склона горы погибла женщина

НАЛЬЧИК, 1 мая. /ТАСС/. Жительница Пятигорска получила несовместимые с жизнью травмы при прыжке со склона горы с канатом (роупджампинг) в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В 16:00 1 мая в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Чегемском ущелье (район Греческая лестница), при прыжке со склона горы с канатом - роупджампинге - жительница города Пятигорска 1998 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что к 17:00 спасатели спустили тело погибшей и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.