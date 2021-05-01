Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Иванове

ТАСС, 1 мая. Три человека погибли при пожаре в квартире многоквартирного дома в Иванове, рассказал ТАСС в субботу оперативный дежурный ГУ МЧС по Ивановской области.

"Один человек был обнаружен погибшим, еще двое пострадавших были эвакуированы. Но впоследствии эти два эвакуированных человека у медиков скончались", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из подъезда, в котором горела квартира, были эвакуированы 15 человек.

По данным дежурного ГУ МЧС по Ивановской области, пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома № 18 на улице 30-й микрорайон в Иванове был зафиксирован в 15:37 и ликвидирован в 15:50.