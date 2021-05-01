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В Подмосковье трехлетний ребенок пострадал при пожаре в машине

Во время возгорания в салоне машины находился еще один ребенок, но он не пострадал

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Трехлетний мальчик пострадал при пожаре в машине в Ступине. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В субботу трехлетний мальчик вместе с четырехлетним братом находились в салоне автомобиля, где их на короткий промежуток времени оставил отец, отправившийся в магазин. "Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован с ожогами тела, второй ребенок не пострадал", - сообщила Врадий.

После случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и отец мальчиков, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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