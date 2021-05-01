Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в аварии в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 6 на 41-м км Калужского шоссе столкнулись два автомобиля. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии образовалась пробка. Причины ДТП устанавливаются. По данным источника, ребенок получил сотрясение мозга.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт столкновения двух машин на полосе движения Калужского шоссе в сторону области. "Трое пострадавших госпитализированы, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности уточнили ТАСС, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. С места аварии санитарным вертолетом Московского авиационного центра эвакуировали одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. "На борту его сопровождала авиамедицинская бригада ЦЭМП [центр экстренной медицинской помощи], которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшего", - добавили в департаменте.